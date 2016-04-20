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    Примера. «Барселона» уничтожила «Депортиво»

    В матче 34-го тура Примера «Барселона» нанесла сокрушительное поражение «Депортиво» на его поле. Сине-гранатовые отправили в ворота галисийцев восемь безответных мячей. Больше всех голкипера хозяев огорчил Луис Суарес – на его счету четыре гола. Напомним, что каталонцы проиграли три предыдущих встречи в чемпионате Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

    Депортиво (Ла-Корунья) – Барселона (Барселона) – 0:8 (0:2)

    Голы: 0:1 – Суарес, 11; 0:2 – Суарес, 24; 0:3 – Ракитич, 47; 0;4 – Суарес, 53; 0:5 – Суарес, 64; 0:6 – Месси, 73; 0:7 – Бартра, 79; 0:8 – Неймар, 81.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 22:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 21 апреля 2016, 00:42

      Вооот, теперь узнаю Барселону

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 21 апреля 2016, 00:17

      Вот что значит "не дразни бульдога" Суарес сегодня просто феноменальную игру провел! Парни собрались и доказали что те последние игры были полосой неудач, которая надеюсь сегодня закончилась!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 апреля 2016, 00:14

      Попали под горячую руку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 апреля 2016, 00:10

      Молодцы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 20 апреля 2016, 23:47

      обычно Суарес кусает, а тут его укусили

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 апреля 2016, 23:20

      Всех с долгожданной победой,посоны=))! Месси и Суарес были хороши!А Неймар опять весь матч играл ка днина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 23:13

      Барса раненая, но совсем не хромая...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Smallint 20 апреля 2016, 23:10

      Хорошо что не Плетикоса играл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 апреля 2016, 23:00

      Проснулись.

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