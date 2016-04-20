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    Кононов: «Голы в первом тайме с ЦСКА были пропущены из-за многочисленных ошибок»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в поединке 1/2 Кубка России.

    «Заслуженная победа. ЦСКА очень мощно отыграл первый отрезок. Мы много ошибались, ЦСКА создавал моменты, вследствие ошибок пропустили голы в первом тайме. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал.

    Смолов? Игра на игру не приходится. Достаточно плотно с ним играли, у него были удары, но не попадал в створ ворот.

    Головин очень хорошо проводил до этого все игры. Конечно, просматривали матчи ЦСКА и делали определенные выводы. Он хорошо выглядел, забил два прекрасных гола, особенно первый. Тут и наша ошибка. Еще не смотрел конкретно голы, но прекрасные были удары. Трудно было играть вратарю во всех голах», – сказал Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2016 22:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      koka7751 21 апреля 2016, 08:03

      Кононов, ты что ослеп? У тебя средняя линия и опорники проваливают почти все игры, ты что не видишь? Ахмедов, Перейра, Мамаев и т.д., столько ошибок сделали, что хватит на две игры. Принимай меры, иначе удачи не видать!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 апреля 2016, 02:44

      Краснодар разочаровал, какая-то безвольная игра получилась

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 апреля 2016, 02:41

      на самом деле такие голы пачками штампуют в испанском англиском чемпионате, с той точки всегда бьют в обвод вратаря в дальний.....как самый яркий пример месси конечно же.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 апреля 2016, 23:23

      Жаль, слабоват Краснодар характером, быстро сдувается...

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