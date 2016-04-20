Кононов: «Голы в первом тайме с ЦСКА были пропущены из-за многочисленных ошибок»

Кононов, ты что ослеп? У тебя средняя линия и опорники проваливают почти все игры, ты что не видишь? Ахмедов, Перейра, Мамаев и т.д., столько ошибок сделали, что хватит на две игры. Принимай меры, иначе удачи не видать!
Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в поединке 1/2 Кубка России.
«Заслуженная победа. ЦСКА очень мощно отыграл первый отрезок. Мы много ошибались, ЦСКА создавал моменты, вследствие ошибок пропустили голы в первом тайме. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал.
Смолов? Игра на игру не приходится. Достаточно плотно с ним играли, у него были удары, но не попадал в створ ворот.
Головин очень хорошо проводил до этого все игры. Конечно, просматривали матчи ЦСКА и делали определенные выводы. Он хорошо выглядел, забил два прекрасных гола, особенно первый. Тут и наша ошибка. Еще не смотрел конкретно голы, но прекрасные были удары. Трудно было играть вратарю во всех голах», – сказал Кононов.