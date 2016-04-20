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    Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на предложение от «Реала»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения возглавить «Реал», с которым руководство мадридского клуба выходило на специалиста месяц назад. Ожидается, что в ближайшем будущем итальянец подпишет новое соглашение с «бьянконери» до 2018-го года.

    Как сообщает источник, зарплата Аллегри согласно новому контракту будет равняться пяти миллионов евро в год без учета различных бонусов. Это сделает наставника «старой синьоры» самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

    Источник: Tuttosport

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    20.04.2016 20:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 21 апреля 2016, 21:23

      Чего-то с Миланом у него не очень получалось получалось.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 апреля 2016, 14:04

      "«Реал», с которым руководство мадридского клуба..."
      Что за фразы..

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 апреля 2016, 00:36

      Ну и правильно, Аллегри нужен Ювентусу, а в Реале возможно Зидан раскроется как тренер

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 20 апреля 2016, 22:53

      Там его место.

      0
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      Рейтинг: +26

      blackmanch 20 апреля 2016, 21:40

      Правильно

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