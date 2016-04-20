Инфантино пообещал Путину, что выучит русский язык к ЧМ-2018

Глава ФИФА Джанни Инфантино, находящийся с рабочим визитом в России, дал обещание президенту страны Владимиру Путину к чемпионату мира 2018-го года научиться говорить на русском языке.

«Сначала хочу принести свои извинения, господин президент: я не разговариваю по-русски. Но после двух дней, проведенных в Москве, я уже кое-что могу сказать: «Я люблю футбол», – начал Инфантино, с применением некоторых русских слов.

«Знаю, что вы говорите на пяти языках, поэтому уверен, что выучить русский вам не составит большого труда», – ответил Путин.

«Я выучу! Ведь здесь я все равно, что дома», – сказал глава ФИФА.