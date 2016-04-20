Федун: «Инфантино сказал, что «Открытие Арена» – один из лучших стадионов, что он видел»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о визите на «Открытие Арену» президента ФИФА Джанни Инфантино, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

– Инфантино назвал «Спартак» самой популярной командой страны. Как ваши коллеги из других клубов к этому отнесутся?

– Это надо у них спрашивать. Нужно посмотреть таблицу посещаемости – она даст ответ на этот вопрос.

– Это, на ваш взгляд, ключевой фактор?

– Да, конечно.

– Что осталось за кадром визита Инфантино? Что он сказал вам лично, не для прессы?

– Президент ФИФА отметил, что наша арена – одна из лучших, которые он видел. А видел Инфантино много. Понятно, что сейчас «Открытие Арена» – самый новый стадион в Европе, но, тем не менее, очень приятно.

– Как вам слова Звонимира Бобана, заявившего, что на таком газоне, как здесь, играть плохо совершенно невозможно? Фразу выбить в граните да показывать футболистам «Спартака».

– Думаю, что высказывание Бобана повторил бы любой футболист. Но, к сожалению, пока результаты не соответствуют уровню инфраструктуры.

– Говорят, гости впечатлены музеем «Спартака"?

– По реакции понял, что они поражены. Такого музея нет ни у кого в мире.