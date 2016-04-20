Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Инфантино сказал, что «Открытие Арена» – один из лучших стадионов, что он видел»

Федун: «Инфантино сказал, что «Открытие Арена» – один из лучших стадионов, что он видел»

20 апреля 2016, 19:59
12

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о визите на «Открытие Арену» президента ФИФА Джанни Инфантино, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

– Инфантино назвал «Спартак» самой популярной командой страны. Как ваши коллеги из других клубов к этому отнесутся?

– Это надо у них спрашивать. Нужно посмотреть таблицу посещаемости – она даст ответ на этот вопрос.

– Это, на ваш взгляд, ключевой фактор?

– Да, конечно.

– Что осталось за кадром визита Инфантино? Что он сказал вам лично, не для прессы?

– Президент ФИФА отметил, что наша арена – одна из лучших, которые он видел. А видел Инфантино много. Понятно, что сейчас «Открытие Арена» – самый новый стадион в Европе, но, тем не менее, очень приятно.

– Как вам слова Звонимира Бобана, заявившего, что на таком газоне, как здесь, играть плохо совершенно невозможно? Фразу выбить в граните да показывать футболистам «Спартака».

– Думаю, что высказывание Бобана повторил бы любой футболист. Но, к сожалению, пока результаты не соответствуют уровню инфраструктуры.

– Говорят, гости впечатлены музеем «Спартака"?

– По реакции понял, что они поражены. Такого музея нет ни у кого в мире.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Инфантино Джанни
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
killerman77
1461172528
м-да ... а спартак лучшая команда мира ?
Ответить
Zeff
1461176768
Немного же он видел в своей жизни.
Ответить
Denis SPb
1461193519
Музей Спартака лучше музея, например, Барселоны или Реала, правда??? Кто мог сравнить, поделитесь, пожалуйста, мнением.
Ответить
Cyberdiver
1461215775
Давайте перестанем жить прошлым и смотреть вперед!
Ответить
APchelov
1461217382
Большой человек похвалил, и все уши развесили.
Ответить
baltika415
1461224265
Лучше двух защитников купил бы, а музей потом сделал. Жмот.
Ответить
Главные новости
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
1
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
2
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
9
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Все новости
Все новости
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
2
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
9
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
10
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
16
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
6
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
17
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+