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    Гетце: «Вопрос с моим будущим, вероятно, будет решен по окончании Евро-2016»

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце высказал мнение относительно своего ближайшего будущего.

    «В данный момент никто никаких переговоров не ведет. Это касается и «Баварии», и Карло Анчелотти. Заранее подготовленного плана как такового нет. Нельзя сейчас говорить наверняка, решится ли мое будущее до чемпионата Европы или по его окончании.

    Хуммельс, например, заявлял, что хочет определиться еще до Евро. А тот же Кроос принял решение перейти в «Реал» только после завершения ЧМ-2014. Ничего не исключаю», – сказал Гетце.

    Источник: Liverpool Echo

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    20.04.2016 19:44
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