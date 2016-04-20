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    Кубок России. Дубль Головина помог ЦСКА победить «Краснодар»

    В полуфинальном матче Кубка России ЦСКА на своем поле уверенно обыграл «Краснодар». В первом тайме дубль на свой счет записал хавбек Александр Головин, а в начале второго тайма Алан Дзагоев довел счет до разгромного. Все, что удалось гостям, так это немного сократить отставание благодаря точному удару Рагнара Сигурдссона. Напомним, в финальной битве армейцам предстоит встретиться с «Зенитом».

    Кубок России. 1/2 финала

    ЦСКА (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Головин, 35; 2:0 – Головин, 40; 3:0 – Дзагоев, 46; 3:1 – Сигурдссон, 73.

    ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса (Панченко, 90+4), Еременко, Головин (Тошич, 78), Оланаре (Набабкин, 90+1).

    Краснодар: Крицюк, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Марков, Каборе, Ахмедов (Вандерсон, 64), Перейра (Ари, 46), Лаборде (Жоаозиньо, 55), Мамаев, Смолов.

    Предупреждения: Вернблум, 32; Каборе, 64; Смолов,81;

    Удаление: Каборе, 90+2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 21:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 21 апреля 2016, 05:47

      с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 20 апреля 2016, 21:58

      норм льют ребята

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      RUSARM 20 апреля 2016, 21:44

      Наконец то,Армейцы порадовали действительно классной игрой,вперед ЦСКА за кубком,победа будет за нами!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 20 апреля 2016, 21:38

      Ждём зрелищного финала! )

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 20 апреля 2016, 21:33

      Головин окончательно посадил Широкова на лавочку

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > ivan199103 21 апреля 2016, 00:14

      )))

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