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    Берлускони раздумывает над предложением из Китая на сумму в 700 миллионов

    Владелец «Милана» Сильвио Берлускони имеет на руках новое предложение о продаже контрольного пакета акций своего клуба от одного из богатейших людей Китая Робина Ли. Он предложил Берлускони 700 миллионов евро за 70% акций.

    В рейтинге журнала Forbes в 2015 году Ли занял пятую строчку среди китайцев с состоянием 15,3 миллиарда долларов. Это же издание оценивает стоимость «Милана» в 775 миллионов долларов.

    Ранее сорвалась еще сделка с тайскими инвесторами в лице Би Тэчаубола, который за 48% акций «Милана» предлагал заплатить 480 миллионов евро, но не смог собрать необходимую сумму.

    Источник: Football Italia

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    20.04.2016 14:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 20 апреля 2016, 18:53

      Только старый маразматик может от такого отказаться.

      0
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      Рейтинг: +23

      Mighost 20 апреля 2016, 18:21

      Пора бы уже!

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 18:11

      Сильвио ну НЕ ТУПИ..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 16:10

      Китайцы сделают из Милана конфетку! Надо продавать пока не поздно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 20 апреля 2016, 15:50

      Чего тут думать-продавать !!!

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 апреля 2016, 15:40

      Я бы тоже подумал...

      0
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