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Мини-футбол. Женская сборная России снова проиграла Португалии

20 апреля 2016, 13:07

В ответном товарищеском матче женских сборных команд Португалии и России победу на своей земле, как и днем ранее, одержали португалки, переигравшие наших соотечественниц со счетом 2:1.

В первом тайме преимущество португалок было минимальным. Открыт счет был на 3-й минуте, когда капитан нашей команды Александра Самородова срезала мяч в собственные ворота. Она же забила первый мяч нашей команды в матче, отличившись со штрафного, но в середине тайма Мелисса могучим ударом отправила мяч в «девятку» ворот Ивановой. Во втором тайме перевернуть игру нашим девушкам не удалось. Дубль Сары Феррейры и гол капитана португальской дружины Аны Азеведо подвели итог матчу – 5:1, вторая победа сборной Португалии на своей земле.

19 апреля. Орта, Португалия. Женские сборные. Товарищеский матч №2

Португалия – Россия – 5:1 (2:1)

Голы: Феррейра (2), Мелисса, Азеведо (6м), Самородова (а/г) – Самородова

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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