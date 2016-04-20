В Греции футбольные хулиганы сорвали семинар арбитров

Футбольные фанаты сорвали семинар арбитров в Греции. По информации источника, около 40 человек в масках набросились с оскорблениями и угрозами в адрес участников мероприятия, которое должно было пройти в начале этой недели. После этого они начали забрасывать их посторонними предметами.

Отметим, что в последнее время в Греции участились случаи беспорядков во время футбольных матчей. В марте руководство страны приняло решение отменить матчи Кубка Греции из-за столкновений фанатов, однако ФИФА потребовала доиграть турнир до конца.