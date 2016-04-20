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    Аллегри: «Проблемы «Барселоны» коренятся в области психологии»

    Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал возможные причины последних неудач «Барселоны». По словам итальянца, они коренятся в области психологии.

    «Спад «Барселоны» – это свидетельство того, что в футболе ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. По игре «Барселона» выглядит непобедимой, но у команды психологические проблемы. Поэтому в Примере вновь появилась интрига», — сказал он.

    Как сообщалось ранее, «Барселона» потерпела три поражения кряду в чемпионате Испании. В данный момент каталонцы с 76 очками лидируют в турнирной таблице. Столько же очков набрал «Атлетико», а «Реал» отстает от лидеров на одно очко.

    Источник: Mundodeportivo

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    20.04.2016 07:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 апреля 2016, 11:19

      Один из лучших тренеров в Европе, он-то не по-наслышке знает как выводить команду из кризиса, вон Юве как в чемпе со дна на верх рванул, все ныли :"Где прошлогодний Юве, всех продааали, та как мооожно"...А он новую команду построил, без Пирло, без Видаля, без Тевеза.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 апреля 2016, 10:01

      Эту фразу вообще то Карпин говорил.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 20 апреля 2016, 09:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще один Иксперт. Ты требл брал хоть раз?

      -4
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      Рейтинг: -130

      калач > BYAKONERI 20 апреля 2016, 16:11

      не говоря о том что Луис Энрике взял не требл а пятебл.

      -2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 апреля 2016, 09:33

      Будет всех крушить Барса

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 20 апреля 2016, 09:02

      ВСЕ НОРМАЛЬНО ВСЕ ВЕРНЕТСЯ НА СВОИ КРУГИ!!!!!ПЕРИОД СПАДА ПЕРЕХОДИТ НА ПОДЪЕМ!!!!!И У МЕССИ ВСЕ БУДЕТ ПУЧКОМ!!!КАК ПОЙДЕТ КОЛОТИТЬ ГОЛЫ ТОЛЬКО ЖДИТЕ!!!

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