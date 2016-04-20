Аллегри: «Проблемы «Барселоны» коренятся в области психологии»

Один из лучших тренеров в Европе, он-то не по-наслышке знает как выводить команду из кризиса, вон Юве как в чемпе со дна на верх рванул, все ныли :"Где прошлогодний Юве, всех продааали, та как мооожно"...А он новую команду построил, без Пирло, без Видаля, без Тевеза.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал возможные причины последних неудач «Барселоны». По словам итальянца, они коренятся в области психологии.
«Спад «Барселоны» – это свидетельство того, что в футболе ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. По игре «Барселона» выглядит непобедимой, но у команды психологические проблемы. Поэтому в Примере вновь появилась интрига», — сказал он.
Как сообщалось ранее, «Барселона» потерпела три поражения кряду в чемпионате Испании. В данный момент каталонцы с 76 очками лидируют в турнирной таблице. Столько же очков набрал «Атлетико», а «Реал» отстает от лидеров на одно очко.