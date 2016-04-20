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    Ибрагимович: «Кубок Франции — это важный турнир»

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович прокомментировал победу в полуфинальном матче с «Лорьяном» (1:0). Отметим, что швед стал автором единственного взятия ворот.

    «Сегодня мы должны были обязательно побеждать, так как полуфинал состоит лишь из одного матча. Кубок Франции — это важный турнир, ведь год назад мы завоевали трофей и хотим удержать его.

    Мой гол? Он важен, поскольку оказался победным. Если бы взятием ворот отметился кто-то другой, я всеравно был бы счастлив, ведь это значит, что мы вышли в финал», — сказал швед.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    20.04.2016 07:26
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