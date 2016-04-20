Чемпионшип. «Бернли» и «Мидлсбро» сыграли вничью и другие результаты

В матче 43-го тура Чемпионшипа «Бернли» и «Мидлсбро» не выявили сильнейшего – 1:1. На гол Джордана Родса «Бернли» ответил мячом Майкла Кина.

В других встречах тура «Бирмингем» и «Престон» разошлись миром, «Брайтон» разгромил «КПР», «Брентфорд» обыграл «Кардифф», «Бристоль Сити» уступил «Дерби», «Ипсвич» и «Фулхэм» поделили очки, «Лидс» переиграл «Вулверхэмптон», «Ноттингем» и «Блэкберн» сыграли вничью, «Ротерхэм» и «Хаддерсфилд» не выявили победителя, «Шеффилд Уэнсдэй» и «Милтон» голов не забили, «Болтон» и «Чарльтон» счет не открыли, «Рединг» проиграл «Халлу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 43-й тур

Бернли – Мидлсбро – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Родс, 70; 1:1 – Кин, 90.

Бирмингем – Престон – 2:2 (1:0)

Голы:1:0 – Дональдсон, 13; 2:0 – Дональдсон, 59; 2:1 – Браун, 73; 2:2 – Каннингем, 89.

Брайтон – КПР – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нокерт, 45; 2:0 – Скалак, 51; 3:0 – Голдсон, 73; 4:0 – Нокерт, 84.

Брентфорд – Кардифф – 2:1 (0:0)

Голы:1:0 – Хоган, 83; 2:0 – Хоган, 86; 2:1 – Зохоре, 89.

Бристоль Сити – Дерби – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Расселл, 37; 1:1 – Коджия, 38; 2:1 – Рейд, 44; 2:2 – Брайсон, 51; 2:3 – Инс, 57.

Ипсвич – Фулхэм – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дембеле, 66; 1:1 – Кнудсен, 90.

Лидс – Вулверхэмптон – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бамба, 60; 2:0 – Диагурага, 64; 2:1 – Савиль, 77.

Ноттингем – Блэкберн – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Блэксток, 15; 1:1 – Грэхэм, 22.

Ротерхэм – Хаддерсфилд – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Хэлфорд, 10; 1:1 – Уэллс, 22.

Шеффилд Уэнсдэй – Милтон – 0:0

Болтон – Чарльтон – 0:0

Рединг – Халл – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Купер, 4; 1:1 – Эрнандес, 18; 1:2 – Робертсон, 79.

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