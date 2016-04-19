Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «В следующем сезоне нас ждет борьба за попадание в первую десятку»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях команды в следующем сезоне.

    «Этот год – исключение, и мы должны понимать это. Когда я прибыл сюда и увидел игроков, то подумал, что мы способны совершить что-то хорошее. Благодаря нам получили голос маленькие клубы, у которых обычно немного шансов. Мы показали, что всего можно достичь.

    Но мы находимся на вершине еще и потому, что фавориты испытывают трудности, а в следующем сезоне такого не будет. Наша реальность – это борьба за попадание в десятку», – сказал Раньери.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2016, 23:45

      Молодец Клаудио!Правильно мыслит!Или сейчас,или никогда...поэтому лучше сейчас сделать сказку былью)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 22:57

      Два раза палка не стреляет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11