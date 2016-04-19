Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» – самый прибыльный клуб мира по версии Forbes

    Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных клубов по итогам сезона-2014/15.

    На первом месте оказался «Манчестер Юнайтед» с прибылью в 190 миллионов долларов. В тройку также попали «Реал» (162 миллиона) и «Манчестер Сити» (131 миллион).

    Отметим, что при составлении рейтинга сотрудники Forbes не учитывали трансферную активность клубов и их налоговые выплаты.

    Полностью десятка самых прибыльных клубов сезона-2014/15 по версии Forbes выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Юнайтед» – 190 миллионов долларов

    2. «Реал» – 162 миллиона

    3. «Манчестер Сити» – 131 миллион

    4. «Арсенал» – 122 миллиона

    5. «Ливерпуль» – 115 миллионов

    6. «Барселона» – 108 миллионов

    7. «Ювентус» – 81 миллион

    8. «Тоттенхэм» — 73 миллиона

    9. «Шальке» – 67 миллионов

    10. «Бавария» – 60 миллионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 23:00

      Англию 5 команд представляет в этом списке

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11