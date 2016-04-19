Матч «Ростова» и «Зенита» обслужит Карасев

лучше бы Егоров из Саранска судил. Мне его судейство больше нравиться! Ну посмотрим, может и подсудейство Зениту не поможет! С Амкаром питрецы действительно не впечатлили!!!! Ростов вперёд!!!
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 25-го тура РФПЛ.
23 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург);
«Спартак» – «Мордовия»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир);
«Рубин» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор);
24 апреля (воскресенье)
«Амкар» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный);
«Краснодар» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург);
ЦСКА – «Динамо»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа);
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);
25 апреля (понедельник)
«Анжи» – «Кубань»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область).