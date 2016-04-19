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    Матч «Ростова» и «Зенита» обслужит Карасев

    Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 25-го тура РФПЛ.

    23 апреля (суббота)

    «Крылья Советов» – «Урал»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург);

    «Спартак» – «Мордовия»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир);

    «Рубин» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор);

    24 апреля (воскресенье)

    «Амкар» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный);

    «Краснодар» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург);

    ЦСКА – «Динамо»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа);

    «Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);

    25 апреля (понедельник)

    «Анжи» – «Кубань»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область).

    Источник: РФС

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    19.04.2016 20:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +345

      Totti11 21 апреля 2016, 13:16

      лучше бы Егоров из Саранска судил. Мне его судейство больше нравиться! Ну посмотрим, может и подсудейство Зениту не поможет! С Амкаром питрецы действительно не впечатлили!!!! Ростов вперёд!!!

      1
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      Рейтинг: +31

      iglls73 21 апреля 2016, 09:27

      Ростов-Зенит 2:0, Азмун, Калачев

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 апреля 2016, 15:18

      карасев судья ангажированный. если бы УЭФА был беспристрастным, то его никогда бы не допустили к судейству ЕВРО. У него обязательно чуть ли не в каждом матче результативные ошибки случаются. И никому д этого дела нет.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 апреля 2016, 10:48

      Ростов победит Зенит хоть с Карасевым, хоть с Безбородовым.
      У Зенита шансов на победу нет.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 апреля 2016, 09:49

      Ростову должно повезти!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Ден61 20 апреля 2016, 07:40

      Не люблю как он судит.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 20 апреля 2016, 06:08

      Отлично! Карась будет делать все, чтобы Зенит не обошел ЦСКА.. так что Зенит не победит.!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 апреля 2016, 00:37

      Прикольно Ростовские разнылись..................пон
      имают же что заранее проиграли-а что не ныли когда пидерский судья судил матч со Спартаком.

      -1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Диктор 20 апреля 2016, 00:49

      До сих пор скулишь, что твои мясные не смогли обыграть провинцию. Что же ты рот не открываешь, когда подсуживают в пользу Спартака, например, когда липовый пеналь с Амкаром дали, а подсуживают часто, команда в тройке лидеров, в чью пользу больше всего ошибаются, как ни странно, наряду с бомжами и конями

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Диктор 20 апреля 2016, 10:38

      Такое впечатление , что ты девочка с яйцами

      1
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      Рейтинг: +10

      Leettlee 19 апреля 2016, 23:35

      Нормальный судья. Лучший у нас в стране, по мнению УЕФА. Чемпионат Европы судить назначен. Получается, совсем не следят за судьями в УЕФА? Из лототрона достают шарики, как при жеребьёвке? Самим не смешно? Просто строгий, это да.

      0
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      Рейтинг: +126

      Jiver > kniazevski 19 апреля 2016, 23:58

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +429

      sold93 19 апреля 2016, 23:18

      кто-то удивлен?

      1
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