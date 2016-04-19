Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки «Мордовии» грозят клубу отказом от работы на тренировке из-за задержек зарплаты

    Футболисты «Мордовии», недовольные задолженностями по зарплатам, встретились с руководством клуба.

    Сообщается, что игроки вручили директору саранского клуба Владимиру Бибкову коллективное письмо, в котором изложены их требования относительно денежных выплат.

    По информации источника, футболисты готовы сыграть матч 25-го тура РФПЛ против «Спартака», который состоится 24 апреля. Если на следующий день после этой встречи клуб не рассчитается по долгам, то на тренировке игроки откажутся от выполнения упражнений.

    Если и после этого ситуация не исправится, футболисты собираются написать заявления в Палату по разрешению споров РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11