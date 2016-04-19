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    Кришито: «Из-за лимита я не могу выходить на поле. Это нельзя назвать конкуренцией»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито отметил, что лишился привычного количества игровой практики из-за лимита на легионеров.

    «После прихода Жиркова я сел в запас? Это даже нельзя назвать конкуренцией в полном смысле слова. Из-за лимита на легионеров я просто не могу выходить на поле. Безусловно, это расстраивает. «Зениту» сложнее других привыкать к новому лимиту.

    Лично я привык играть в каждом матче, а теперь часто оказываюсь в запасе. Адаптироваться к такой ситуации действительно непросто. Это новая реальность. Но приходится мириться с ней, что поделаешь. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Кришито.

    Также футболист заявил, что после окончания сезона намерен обсудить с клубом сложившуюся ситуацию.

    «Буду откровенен: конечно, мне не нравится сидеть на скамейке запасных и смотреть футбол со стороны. Я хочу играть. Ближе к лету мы поговорим с клубом и посмотрим, какие существуют варианты. Пока рано поднимать эту тему».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2016 20:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 апреля 2016, 08:03

      Тут Мудко намедни заявил, что наш президент поддерживает существующую систему с легионерами ,а он прав всегда и во всем.
      Так что не с клубом тебе надо разговаривать, а звонить надо было на прямую линию с президентом РФ, там бы он тебе доходчиво объяснил, что ты не прав.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 20 апреля 2016, 16:38

      Вопрос-" Вы поддерживаете лимит на легионеров?"
      Ответ-" Я в детстве играл в футбол,мы ходили в соседний двор,мяч был старый,но нам всё равно это нравилось"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 20 апреля 2016, 16:54

      Привет. как дела.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 20 апреля 2016, 00:08

      Расслабься, ща Жиркова поставят на позицию Данни- будешь играть!

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 19 апреля 2016, 23:25

      Россия не для слабаков!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 19 апреля 2016, 22:15

      А Господин Мутко считает это конкуренцией! Так что не спорь!

      2
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      Рейтинг: +143

      Essence 19 апреля 2016, 21:37

      Тем более позорно об этом вещать,если он проигрывает конкуренцию не молодому перспективному парню,а дядьке уже на закате...

      0
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Essence 19 апреля 2016, 22:22

      Не согласен.Он не лично ему проигрывает,просто на его позицию есть альтернатива замены,К примеру будь он из линии полузащиты или же ЦЗ,то имел бы шанс на ровне выходить.К примеру на позиции ЦАП был Данни,и если его убрать и поставить на его место условного Юсупова только в опорную зону, чтобы мог выйти Кришито,то получается не равноценная замена. Тут из 2-х зол выбирают наименьшее

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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 19 апреля 2016, 21:34

      Да на самом деле бред этот лимит!!!!Только понижает уровень РПЛ!!!А уж если хотят игроков русских нормальных, то школами детскими заниматься надо и откаты агентам и тренерам искоренять!!!!А в составе должны играть лучшие,пусть и иностранцы!!!!Вот тогда будет и конкуренция, а российские футболисты будут лучше тренироваться и соответсвтенно играть дабы в состав попасть!!!Итог: РФС - Союз Дебилов живущих на Откатах!!!

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > MaxBet5555 20 апреля 2016, 16:41

      У нас вся страна на откатах,если бы не так,жили бы в раю уже давно.

      0
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      Рейтинг: +3

      daf105 19 апреля 2016, 21:11

      в

      -2
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