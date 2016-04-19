Кришито: «Из-за лимита я не могу выходить на поле. Это нельзя назвать конкуренцией»

Тут Мудко намедни заявил, что наш президент поддерживает существующую систему с легионерами ,а он прав всегда и во всем.
Так что не с клубом тебе надо разговаривать, а звонить надо было на прямую линию с президентом РФ, там бы он тебе доходчиво объяснил, что ты не прав.
Защитник «Зенита» Доменико Кришито отметил, что лишился привычного количества игровой практики из-за лимита на легионеров.
«После прихода Жиркова я сел в запас? Это даже нельзя назвать конкуренцией в полном смысле слова. Из-за лимита на легионеров я просто не могу выходить на поле. Безусловно, это расстраивает. «Зениту» сложнее других привыкать к новому лимиту.
Лично я привык играть в каждом матче, а теперь часто оказываюсь в запасе. Адаптироваться к такой ситуации действительно непросто. Это новая реальность. Но приходится мириться с ней, что поделаешь. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Кришито.
Также футболист заявил, что после окончания сезона намерен обсудить с клубом сложившуюся ситуацию.
«Буду откровенен: конечно, мне не нравится сидеть на скамейке запасных и смотреть футбол со стороны. Я хочу играть. Ближе к лету мы поговорим с клубом и посмотрим, какие существуют варианты. Пока рано поднимать эту тему».