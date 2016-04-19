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    Энрике: «Я кайфую от неприятностей. Возможно, это потому, что я из Хихона»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча 34-го тура Примеры против «Депортиво» рассказал, что неудачи команды в последних встречах мотивируют его.

    «Возможно, это из-за того, что я из Хихона, но я кайфую от неприятностей. Это может показаться странным, ведь некоторым людям больше нравится побеждать. А мне нравятся такого рода вызовы, они мотивируют меня.

    Вы и представить не можете, что я чувствую перед завтрашней игрой и как мы будем рады, если прервем полосу неудач. Если это не сработает, то я первым поздравлю чемпиона Испании», – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

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    19.04.2016 19:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 20 апреля 2016, 00:29

      " мне хорошо, когда комуто хреново!")

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 19 апреля 2016, 23:34

      Да, самые сильные люди "обожают" вызовы, но они не ищут оправданий в словах об этом после провалов...

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 апреля 2016, 23:11

      Пинка под зад... потом покайфуеш

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 19 апреля 2016, 22:22

      Я кавказец и кайфую от проблем!!

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      Рейтинг: +399

      kella 19 апреля 2016, 21:11

      Парочку игр еще покайфуй, и сваливай в Хихон!

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