Роналду провел встречу с руководством «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком «ПСЖ».

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» 31-летний форвард на личном самолете отправился в столицу Франции, где провел встречу с президентом парижского клуба Нассером аль-Хелайфи.

Отмечается, что эта встреча стала для Роналду и аль-Хелайфи уже пятой за последнее время.