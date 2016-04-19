Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду провел встречу с руководством «ПСЖ»

    Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком «ПСЖ».

    После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» 31-летний форвард на личном самолете отправился в столицу Франции, где провел встречу с президентом парижского клуба Нассером аль-Хелайфи.

    Отмечается, что эта встреча стала для Роналду и аль-Хелайфи уже пятой за последнее время.

    Источник: Francefootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 20 апреля 2016, 17:33

      Вот там будет по 60 голов колотить) Там соперников вообще нет.
      Он же любит всяким аутсайдерам хет-трики оформлять)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 19 апреля 2016, 21:44

      он везде найдет свой хлеб.он сильный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      vklceo 19 апреля 2016, 20:58

      Хорошо бы. Да, он очень крут, крайне полезный игрок и расставание с ним будет болезненным, но ему уже 31 и это последний шанс получить за него хорошие деньги. Хамес, Иско - им нужен шанс, я почему-то особенно верю в Иско.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 19 апреля 2016, 19:51

      уточка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 19 апреля 2016, 18:48

      в псж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      SHAR522 19 апреля 2016, 18:18

      Пошел по рукам........)))))))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > SHAR522 19 апреля 2016, 20:27

      шпартак давно по рукам ходит и не только=)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      LuckyPotapov33 19 апреля 2016, 18:01

      Он боится в Англию. Уже не тот. А то кричать будет - вон какой я крутой Ницце покер отгрузил)). Максимум еще год ему феерить а потом только воспоминания!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > LuckyPotapov33 19 апреля 2016, 20:26

      то то мэсси из барсы никуда не идет, не нужен видать никому

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 19 апреля 2016, 17:28

      туда он и перейдет!и в лиге франции всех будет нагибать,а для англии стар уже!все правильно он хитрый делает !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1

      Bazaops 19 апреля 2016, 17:23

      С ибрагимовной

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1

      Bazaops 19 апреля 2016, 17:22

      В реале всего добился можно и во Франции себя попробовать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11