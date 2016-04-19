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    Бубнов: «Слуцкому навязали Широкова»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов считает, что хавбек Роман Широков не нужен ЦСКА. Напомним, что опытный футболист перешел в московский клуб зимой в статусе свободного агента.

    «Широкова Слуцкому больше навязали. Футболист по большому счету сейчас команде не нужен, как минимум в стартовом составе. Когда ставят Широкова, то слабость проявляется на позиции, где играл Еременко. А Еременко хуже выглядит, когда играет с фланга. А Оланаре пока не сыгрался с командой. Как только Слуцкий стал использовать Широкова, то команда начала терять очки. Вот он его и посадил на лавку», — сказал он.

    Источник: Спорт FM

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    19.04.2016 10:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +62

      NoN141 20 апреля 2016, 15:01

      Бубнов опять бубнит... ну как обычно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 19 апреля 2016, 19:42

      бубен опять шаманит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 19 апреля 2016, 18:14

      согласен

      1
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 19 апреля 2016, 17:34

      От части он прав

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 апреля 2016, 15:12

      поставьте рому в раздевалке и молитесь на него.бубен дело сказал

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 апреля 2016, 15:12

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 19 апреля 2016, 13:40

      Надеюсь на Евро его попрет.. и на пенсию можно

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > policepnz 19 апреля 2016, 16:56

      Можно чтобы и не поперло, как будто единственный россиянин, кто может хорошо на этой позиции сыграть.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 апреля 2016, 13:17

      Широков доигрывает, пора заканчивать.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 апреля 2016, 12:16

      абсолютная правда. Мне кажется и в сборную его не надо брать. Без него сборная лучше выглядит.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 апреля 2016, 12:15

      Продали Широкова за 1место

      -3
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