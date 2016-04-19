Шкртел намерен уйти из «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел может покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает источник, 31-летнего словака не устраивает дефицит игровой практики.

Напомним, что в декабре прошлого года Шкртел травмировал заднюю поверхность бедра, а после выздоровления лишь однажды вышел в стартовом составе.

Отметим, что в прошлом году защитник продлил контракт с «Ливерпулем» до 2018 года.