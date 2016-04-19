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    Шкртел намерен уйти из «Ливерпуля»

    Центральный защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел может покинуть клуб по окончании сезона.

    Как сообщает источник, 31-летнего словака не устраивает дефицит игровой практики.

    Напомним, что в декабре прошлого года Шкртел травмировал заднюю поверхность бедра, а после выздоровления лишь однажды вышел в стартовом составе.

    Отметим, что в прошлом году защитник продлил контракт с «Ливерпулем» до 2018 года.

    Источник: ESPN

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    19.04.2016 08:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 19 апреля 2016, 14:28

      Как он может быть недоволен дефицитом практики, если травма была и он форму потерял? это либо "утка", либо у Мартина была травма не бедра, а головы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 11:11

      Возвращался в Россию,ЦСКА обратите внимание

      1
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 19 апреля 2016, 11:02

      Только на пенсию

      0
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