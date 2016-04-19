Шкртел намерен уйти из «Ливерпуля»

Как он может быть недоволен дефицитом практики, если травма была и он форму потерял? это либо "утка", либо у Мартина была травма не бедра, а головы
Центральный защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел может покинуть клуб по окончании сезона.
Как сообщает источник, 31-летнего словака не устраивает дефицит игровой практики.
Напомним, что в декабре прошлого года Шкртел травмировал заднюю поверхность бедра, а после выздоровления лишь однажды вышел в стартовом составе.
Отметим, что в прошлом году защитник продлил контракт с «Ливерпулем» до 2018 года.