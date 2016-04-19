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    Пике: «Хотели интриги? Вы ее получили»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил обострение борьбы в гонке за чемпионский титул в Испании.

    «Люди хотели интриги — что ж, получите. Футбол прекрасен, но иногда он слишком жесток. Бывает так, что мяч просто не идет в ворота. Непривычные ощущения», — сказал Пике.

    Напомним, что каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице и имеют в своем активе столько же очков, сколько и «Атлетико» (76). Третьим идет «Реал», который отстает от лидеров на один балл.

    Источник: Marca

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    19.04.2016 08:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1608

      кто там 20 апреля 2016, 18:36

      ахахах. с реалом - ничего нерешающий матч, сейчас уже все для интриги потом что

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2016, 23:54

      Спасибо за это Жерар)))Ждём продолжения...ахаххах)))

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 19 апреля 2016, 21:25

      на конец то.не кто не сомневался.ты только языком трипать умеешь.

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      Рейтинг: +22

      Igreks 19 апреля 2016, 15:02

      спасибо что помог Шакироподобный. ЛОЛ

      1
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      Рейтинг: +34

      reg57 19 апреля 2016, 11:11

      хотели конечно))

      1
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 19 апреля 2016, 11:11

      Какой же он балабол. Только языком трепать.

      -1
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      Рейтинг: +24

      Xendz 19 апреля 2016, 11:07

      Интрига - это всегда хорошо.

      2
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 19 апреля 2016, 10:31

      ППЦ как можно было столько очков растерять.

      1
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 19 апреля 2016, 10:17

      Да уж! За первое место у них Золотой матч, или по другим показателям?

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 апреля 2016, 09:15

      какая интрига? забивать не хотел что-ли на последней минуте? может ручку позолотили???

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