Пике: «Хотели интриги? Вы ее получили»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил обострение борьбы в гонке за чемпионский титул в Испании.

«Люди хотели интриги — что ж, получите. Футбол прекрасен, но иногда он слишком жесток. Бывает так, что мяч просто не идет в ворота. Непривычные ощущения», — сказал Пике.

Напомним, что каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице и имеют в своем активе столько же очков, сколько и «Атлетико» (76). Третьим идет «Реал», который отстает от лидеров на один балл.