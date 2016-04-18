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    Родионов: «Не понимаю негодования общественности по поводу поездки Дзюбы со «Спартаком»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал то обстоятельство, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетел в Москву вместе со столичным клубом после матча 24-го тура РФПЛ. Ранее организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразила недовольство поездкой Дзюбы с командой.

    «Я не понимаю, почему негодует общественность. Что из этого раздувать? Вы же не знаете, что могло быть. Может быть, Артему нужно было срочно в Москву. Не хочу сейчас все говорить.

    Но зачем из этого делать резонансную историю? Почему из-за этого репутация Федуна вдруг подмочилась? Чтобы судить об этом, надо знать ситуацию.

    Я не вижу ничего плохого, что воспитанник спартаковской академии попросил руководство «Спартака» вылететь в Москву с командой», – сказал Родионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.04.2016 23:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 21:28

      Дзюба полетел,чтоб щипануть у кого нибудь из спартаковских игроков деньги,он КЛИПТОМАН)))

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 апреля 2016, 18:41

      да как дзюба вёл себя в первом тайме,как истеричка базарная,чмо это,сам себя мужиком считает,а столько гнили из него уже вылилось...вот халк уйдёт из зенита и окастенеет этот "голеадор".правильно болелы негодуют,ушёл,так уходи,или из питера в москву один способ добраться?со спартаком?

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 апреля 2016, 13:26

      Родионов, ты что мозги последние пропил? Чего ты не понимаешь? Чего ты нам тут шнягу эту гонишь "...может быть..."? Отмазу не успел придумать, а сказать нечего, понял, что обоср...ся, и начинаешь выкручиваться, удод не доделаный. Дзюба на вас положил, и продолжает класть, а теперь ещё сел на вас и поехал. Ну так вам и надо, ушлёпки.

      2
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      Рейтинг: +1847

      mahan 19 апреля 2016, 09:59

      Родионов раз не понимаешь уходи с поста. Для болельщиков Спартака он теперь игрок другой команды, который еще и своими высказываниями плюет в лицо болельщиков Спартака. И нас не волнует куда ему надо было ехать или лететь, это его проблемы. И руководство Спартака и тренерского штаба должно это понимать и Уважать своих болельщиков.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 апреля 2016, 08:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба полетел на переговоры о возвращении в спортак.

      -4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > vladimir-7 19 апреля 2016, 09:24

      Наконец-то

      -1
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 19 апреля 2016, 08:09

      Да фанаты - это гопники, их мнение ничто... Если к кому и прислушиваться, от к болельщикам, а не фанатам... А Дзюба - от корня спартаковец, какие еще вопросы?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 апреля 2016, 02:24

      Опять из мухи слона раздувают, ну полетел и полетел, что в этом такого?

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 апреля 2016, 01:03

      Дурдом полный! Мало того что про*рали по полной, так еще и (этого) с собой взяли. Красота!

      -2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 19 апреля 2016, 00:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ему Федун все выплатил или еще должен остался?
      Может берёт натурпродуктом в виде перелетов :)))

      -4
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      Рейтинг: +80

      cruiff 18 апреля 2016, 23:21

      Не понимаю претензий по поводу седьмого места. Не понимаю претензий по поводу дилетанта на посту главного тренера. Не понимаю, почему я президент Спартака, не имея опыта подобной работы. Я вообще ничего не понимаю!

      -1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > cruiff 18 апреля 2016, 23:32

      ахаха))) это плюсище!

      -3
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