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    Витсель: «Мной интересуются многие клубы»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в эфире канала «Наш футбол» рассказал, что у него есть предложения от других клубов, но сейчас он не думает о возможном уходе из петербургской команды.

    «Правда, что мной интересуются многие клубы. У меня есть предложения, но я не хочу на них концентрироваться. Нужно сосредоточиться на сегодняшних задачах, нас ожидает концовка чемпионата.

    Какой чемпионат мне нравится больше? Все говорят, что самая сильная лига – английская. Не буду спорить», – сказал Витсель.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Витселем интересуется «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 21:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 апреля 2016, 00:40

      А мной только "2луза" :(

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2016, 00:16

      пора бы определиться

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 18 апреля 2016, 21:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У ти бедняжка)
      Не бойся Витселек и тебя возьмут поиграть

      -4
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