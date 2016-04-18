«Фратрия» обвинила игроков «Спартака» в равнодушии клубу

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало обращение к футболистам и тренерам московского клуба. Недовольство фанатов вызвало поведение игроков после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:5).

«Мы вновь увидели разгромное поражение от принципиального соперника. Вместо того, чтобы проявить характер и бороться за победу, переломить череду невыразительных игр, игроки «Спартака» в очередной раз не смогли показать хоть сколько-нибудь приличного футбола. Но этого оказалось мало. Мы также стали свидетелями абсолютно наплевательского отношения игроков команды и ее тренерского штаба к нам, нашим ценностям и нашему мнению.

После окончания матча игроки «Спартака» вынесли на поле баннер с поздравлениями The Aliens – болельщиков из Санкт-Петербурга. Баннер был развернут игроками, подошедшими к трибуне, а затем…брошен ими на поле. Естественно таким моментом воспользовались фанаты «Зенита», которые подобрали баннер и только по счастливой случайности его не сожгли.

Затем из СМИ мы с удивлением узнаем о том, что известный своими жизненными принципами Артем Дзюба возвращается в Москву вместе с нашей командой. И не только возвращается, но и позволяет себе по дороге в аэропорт и на борту самолета комментировать результат игры, подшучивая над спартаковцами.

В связи с произошедшим у нас есть ряд вопросов к команде и тренерскому штабу, на которые мы рассчитываем получить ответы.

Почему в очередной раз вы не смогли проявить те качества, которыми должен обладать «Спартак» на поле, и проиграли с унизительным счетом?

Почему игроки клуба и его работники не позаботились о безопасности баннера, который им был доверен? Вы не звезды на дне рождения, ради появления которым позволяется все. Вы отдаете должное людям, которые посвящали себя «Спартаку» уже тогда, когда вы еще заканчивали футбольные академии.

Почему The Aliens и остальные болельщики «Спартака», никогда не терявшие своего лица, вынуждены наблюдать этот абсолютный позор и насмешку над своим именем? Вы играете не для себя, а для нас. Мы – те люди, которые едут за «Спартаком», отстаивают честь клуба и представляют его по всему миру. Мы – это «Спартак». Вам плевать на «Спартак»? Идите в «Зенит» – там таких любят.

Почему тренерский штаб позволяет Дзюбе возвращаться с командой в Москву? Это игрок «Зенита», и пусть «Зенит» решает его проблемы. Или мы экономим средства самобытной команды с берегов Невы? Почему такое решение принимается Аленичевым?

Почему своим отказывают в помощи и оставляют в Находке, а чужому с радостью готовы предоставить транспорт до Москвы? Становится понятно, кого действительно ценят в нашем клубе.

Почему игроки команды терпят подобное отношение к себе от человека, который уже долгое время олицетворяет собой всякое отсутствие ценностей и убеждений? Если вы переживали, что он до Москвы не доберется, то зря – он прекрасно умеет находить деньги и точно бы не потерялся.

Помните: спортивные успехи неотделимы от необходимости быть достойными игроками великого клуба. Решите для себя: вы – коллектив или сборище? Вы – команда или случайные люди без представлений о чести и гордости? И если вы – сборище проходимцев, то идите дальше. Как мы уже сказали, в России есть клубы, которые вас с радостью примут.

Мы рассчитываем получить ответы на свои вопросы», – сказано в заявлении «Фратрии».