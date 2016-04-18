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  • На подготовку подмосковных тренировочных баз к ЧМ-2018 выделено 1,3 миллиарда

На подготовку подмосковных тренировочных баз к ЧМ-2018 выделено 1,3 миллиарда

18 апреля 2016, 18:55

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщила о том, какие средства будут выделены властями на подготовку в Подмосковье тренировочных баз к чемпионату мира 2018-го года.

«Для подготовки подмосковных баз, где будут тренироваться команды-участницы ЧМ-2018, выделено 1,3 миллиарда рублей.

Почти 600 миллионов рублей, или 45% этих денег, поступят из областного и муниципальных бюджетов.

Это будут самые современные спортивные сооружения, что имеет для Московской области большое значение, потому что в дальнейшем они станут использоваться для развития отечественного профессионального и массового спорта», – цитирует Забралову «Подмосковье сегодня».

Напомним, тренировочные базы будут подготовлены в Дмитровском, Истринском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Солнечногорском районах, а также в Бронницах, Долгопрудном, Домодедове, Лобне, Раменском и Химках.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
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