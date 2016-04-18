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    Ученые установили, что стоимость Месси на 40 миллионов больше, чем Роналду

    По данным Политехнического университета Валенсии, проведшего исследование по объективной оценке стоимости лучших футболистов мира, самым дорогим игроком планеты оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Его оценили в 141 миллион евро. Второе место у форварда «Реала» Криштиану Роналду, стоимость которого составила 101 миллион.

    Отметим, что оценка включала в себя всевозможные показатели игроков, такие как голы, результативные передачи, карточки и прочее. Расчет был произведен на основании данных нынешнего и прошлого сезонов.

    Источник: A Bola

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    18.04.2016 18:23
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 20 апреля 2016, 08:23

      Все просто Месси моложе на 2 года. На пик перехода Роналду в Реал, Месси был дешевле. Они равны и дело не в деньгах.

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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 20 апреля 2016, 00:02

      Они оба одни из лучших футболистов на данный момент, к чему споры и сравнения.

      0
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 апреля 2016, 12:40

      vsyo pravilno

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 апреля 2016, 09:20

      А ПО ИГРЕ НЕ СКАЖЕШЬ !!!!

      0
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 18 апреля 2016, 21:48

      Последние игры Барселоны показывают реальную цену Месси - самого распиаренного футболиста в истории мирового футбола !

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > dinar7777dinar 19 апреля 2016, 23:56

      Сборная Португалии явно слабее сборной Аргентины...

      0
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM > dinar7777dinar 19 апреля 2016, 23:57

      бомбардировщик полетел бомбить, какой он тебе кристина, ты за всю свою жалкую жизнь за клавой не заработаешь столько - сколько он за неделю зарабатывает.

      0
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > dinar7777dinar 20 апреля 2016, 18:26

      Напомни мне и другим , пожалуйста , что Месси показал за пределами Барселоны ? Ответ : них..., в смысле НИЧЕГО !!! На Copa America 2011 , который проходил на родине Месси - Аргентине , он не забил ни одного мяча ! На ЧМ 2014 года в Бразилии, где Аргентина считалась самой сильной по составу , она с трудом выиграла у Ирана , Швейцарии (послематчевые пенальти) и у Чудом у Голандии (послематчевые пенальти) . в финале продула немцам На Copa America 2015 , где ему ПОДАРИЛИ звание лучшего игрока турнира , а не Санчесу , который привел сборную Чили к Чемпионству, Месси забил один гол с пенальти ! Вот что значит Месси за пределами Барселоны !

      0
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > dinar7777dinar 20 апреля 2016, 18:29

      Повторяю : Криштиану лучше Месси и за пределами Ла Лиги ! Роналду был безусловным лидером Манчестер Юнайтед ! Что стало с этой командой без Криштиану - мы все сегодня видим . В Реале он также безальтернативный лидер , Без него Реал не команда ! Что касается сборной Португалии , то он опять безооговорочный лидер . На чемпионатн Европы 2012 года , он довел свою команду до полуфинала , где Португальцы в равной игре уступили по серии пенальти испанцам - будущим Чемпионам . На ЧМ 1914 , Роналду в одиночку вытащил опять за уши вытащил свою сборную ! А теперь вопрос всем фанатам Месси ; Чего путного достиг ваш кумир за пределами Барселоны ? Ответ : них... , в смысле , ничего ! Я нисколько не оспариваю величие этого футболиста , но наполовину Месси - это дутая фигура ! Из своих пяти мячей , только 2 реальные , остальные дутые. Когда 2012 году вместо Иньесты , который был признан лучшим игроком ЧЕ , и который к тому моменту уже был чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы , ЗМ опять отдали Месси , весь цивилизованный футбольный мир уже смеялся .

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > O"Gus-Hid 24 апреля 2016, 09:43

      какую же ты бредятину пишешь. 1 мяч его спорный, остальные все заслуженные. тогда вспомни про мяч, который должны были давать рибери, а не роналду.
      куда там вывел в европе роналду, в полуфинал? громя мертвые чехии? это он может.
      а что он-то сделал на последнем чм? стоял и ныл, как всегда? месси хотя бы забил 5 голов, да и в 1/8 дал очень важную гп на диму, так что не неси херню. да, кубок америки неважно сыграл, но от него сейчас и не приходится ждать голов, посмотри, откуда он играет.
      по факту мы видим, что месси вице-чемпион мира и дважды вице-чемпион америки, роналду в ответ может похвастаться только 2-м местом в европе в далеком 2004 году.

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > O"Gus-Hid 24 апреля 2016, 09:46

      да, и про зм месси 2012 года, я думаю, побить рекорд, который держался 40 лет, и не чей-нибудь, а герда мюллера - стоит зм, хотя иньеста не меньше был достоин. но про чм аргумент не уместен, он был в 2010, че - так у месси не может там себя показать при всем желании. так что здесь он выигран в равной борьбе

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 18 апреля 2016, 21:32

      так и есть

      -3
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 18 апреля 2016, 21:13

      Не вижу науки в данном вопросе, чтобы им занимались "учёные".

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > jeremi.10 19 апреля 2016, 23:56

      учёные всем занимаются)))им только дай повод))

      0
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      Рейтинг: +81

      palik 18 апреля 2016, 21:11

      приконамана

      -2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 апреля 2016, 20:38

      Шнобелевскую премию зарабатывают.

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 апреля 2016, 20:03

      Интересно, а учитывалось количество их фанатов? За игру уважаю обоих.

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