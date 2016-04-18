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  • Губерниев: «Комментировать Евро-2016 будут более достойные, чем я, люди»

Губерниев: «Комментировать Евро-2016 будут более достойные, чем я, люди»

18 апреля 2016, 17:39
24

Комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу появившейся сегодня информации о том, что он получит возможность поработать на играх чемпионата Европы 2016-го года во Франции.

– Ведет ли со мной переговоры ВГТРК? Постойте, я штатный сотрудник этой компании, я являюсь советником генерального директора телеканала «Россия 1». В любом случае, работая на «Матч ТВ» в качестве ведущего футбольных дневников, что-то сделаю и для телеканала «Россия».

– Допускаете, что будете комментировать матчи в прямом эфире?

– Вряд ли. Есть более достойные люди. Посмотрим.

– Значит, скорее всего, будете участвовать в футбольных программах на двух каналах?

– Я работник этих двух каналов. Любые предложения рассматриваются и принимаются. Все зависит от руководства. Что предложат, то и буду делать. Сейчас рано о чем-то говорить. Официальные списки не утверждены. Я намерен в том или ином виде поработать на чемпионате Европы. Пока так.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Karpathian
1460990951
Молодец он
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Salamоn
1460991489
Уж получше Орлова будет!!!
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опус 2
1460992495
Не дай бог ! Я биатлон уже без звука смотрю ! На футбол его не надо
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alp
1460994729
и то хорошо! а то поставили бы это г.... у микрофона...
Ответить
agul_BEDUK
1460998191
само собой
Ответить
alex.selez
1460999935
фуух. спасибо, что не испортили евро
Ответить
Zeff
1461004679
Не надо губошлёпа.
Ответить
трениришко
1461007543
гавно не должно комментировать
Ответить
deinego77@yandex.ru
1461008509
Губерниев, Гусев,Орлов! Не хотел бы слышать их голоса!
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Аликерич
1461009637
Хочу на Евро Черданцева и Уткина, жалко что ублюдки Стогниенко не дали комментировать.
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