Губерниев: «Комментировать Евро-2016 будут более достойные, чем я, люди»

Комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу появившейся сегодня информации о том, что он получит возможность поработать на играх чемпионата Европы 2016-го года во Франции.

– Ведет ли со мной переговоры ВГТРК? Постойте, я штатный сотрудник этой компании, я являюсь советником генерального директора телеканала «Россия 1». В любом случае, работая на «Матч ТВ» в качестве ведущего футбольных дневников, что-то сделаю и для телеканала «Россия».

– Допускаете, что будете комментировать матчи в прямом эфире?

– Вряд ли. Есть более достойные люди. Посмотрим.

– Значит, скорее всего, будете участвовать в футбольных программах на двух каналах?

– Я работник этих двух каналов. Любые предложения рассматриваются и принимаются. Все зависит от руководства. Что предложат, то и буду делать. Сейчас рано о чем-то говорить. Официальные списки не утверждены. Я намерен в том или ином виде поработать на чемпионате Европы. Пока так.