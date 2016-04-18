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    Бывший вице-президент «Динамо»: «Пока не буду раскрывать причин моего ухода из клуба»

    Бывший вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев не стал раскрывать причину своего увольнения, отметив, что текущие результаты бело-голубых есть ни что иное, как наглядный показатель нынешней ситуации в клубе.

    – Я больше не работаю в «Динамо». Уволился оттуда. А что говорить? Посмотрите на турнирную таблицу и игру. Все станет понятно.

    – А почему уволились?

    – Ну… Не хочу я это комментировать. Придет время – расскажу. Не работаю в клубе с ноября.

    – Ваше мнение весьма интересно. Стоит ли сейчас увольнять Кобелева?

    – А что вы предлагаете?

    – Может быть, встряхнуть команду? Есть, например, амбициозный Хохлов, в клуб вернулся Силкин.

    – Осталось еще вернуть Божовича, Петреску и Черчесова. Кого еще? Давайте всех вернем, соберем в кучу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2016 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 18 апреля 2016, 22:15

      Распилили деньги и на свал. А потом финансовый файер - плей и Кобелев сейчас имеет сам себя.

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