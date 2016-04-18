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    Федун: «Из-за нескольких возмутителей спокойствия пострадают ни в чем неповинные болельщики «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил несогласие с решением КДК РФС закрыть один из секторов на ближайший домашний матч команды за оскорбительный баннер в свой адрес, вывешенный болельщиками во время встречи с «Кубанью» в 23-м туре РФПЛ.

    «С уважением отношусь к решению Контрольно-Дисциплинарного Комитета РФС, но в данном случае оно не совсем справедливо по отношению к подавляющему большинству болельщиков «Спартака», которые всегда и везде активно поддерживают нашу команду. И вот получается, что из-за нескольких «возмутителей спокойствия» пострадают ни в чем неповинные люди. В частности те, кто задолго до предстоящего матча с «Мордовией» купили абонементы на данный сектор и, конечно, те, кто успел приобрести билеты. Причем таких немало. К тому же этот баннер был оперативно устранен с трибуны. Учитывая все эти факты и обстоятельства, клуб обратился в РФС с целью рассмотрения возможности отмены данного наказания», – сказал Федун.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.04.2016 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 апреля 2016, 20:36

      КДК по моему уже того, крезанулись. Фаны сами себя секут и их за это же наказывать? Было бы понятно, если бы они по отношению к сопернику так себя повели, или соперник чем-то оскорбил Федуна. А то получается я сам себе сказал, -" ну какой же я м....к", (прошу прощения), а КДК мне - "ай-яй-яй! Как ты себя ведёшь?!? Как ты, такой нехороший человек, посмел оскорбить такого уважаемого человека, как ты??? Вот мы тебя накажем, чтоб тебе за тебя отомстить!" Маразм.

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