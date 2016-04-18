Федун: «Из-за нескольких возмутителей спокойствия пострадают ни в чем неповинные болельщики «Спартака»

КДК по моему уже того, крезанулись. Фаны сами себя секут и их за это же наказывать? Было бы понятно, если бы они по отношению к сопернику так себя повели, или соперник чем-то оскорбил Федуна. А то получается я сам себе сказал, -" ну какой же я м....к", (прошу прощения), а КДК мне - "ай-яй-яй! Как ты себя ведёшь?!? Как ты, такой нехороший человек, посмел оскорбить такого уважаемого человека, как ты??? Вот мы тебя накажем, чтоб тебе за тебя отомстить!" Маразм.
Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил несогласие с решением КДК РФС закрыть один из секторов на ближайший домашний матч команды за оскорбительный баннер в свой адрес, вывешенный болельщиками во время встречи с «Кубанью» в 23-м туре РФПЛ.
«С уважением отношусь к решению Контрольно-Дисциплинарного Комитета РФС, но в данном случае оно не совсем справедливо по отношению к подавляющему большинству болельщиков «Спартака», которые всегда и везде активно поддерживают нашу команду. И вот получается, что из-за нескольких «возмутителей спокойствия» пострадают ни в чем неповинные люди. В частности те, кто задолго до предстоящего матча с «Мордовией» купили абонементы на данный сектор и, конечно, те, кто успел приобрести билеты. Причем таких немало. К тому же этот баннер был оперативно устранен с трибуны. Учитывая все эти факты и обстоятельства, клуб обратился в РФС с целью рассмотрения возможности отмены данного наказания», – сказал Федун.