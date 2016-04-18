Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» подаст апелляцию на решение КДК по оскорбительному баннеру в адрес Федуна

    Член апелляционного комитета РФС Сергей Куликов сообщил, что просьба «Спартака» о смягчении наказания за оскорбительный баннер в адрес владельца клуба Леонида Федуна на домашнем матче 23-го тура РФПЛ против «Кубани» будет рассмотрена в ближайшие дни. Напомним, КДК по итогам того матча наказал красно-белых закрытием одного сектора на следующий домашний матч против «Мордовии», который состоится 23-го апреля.

    «Сейчас ждем документов от «Спартака», постараемся рассмотреть просьбу клуба до матча с «Мордовией», – сказал Куликов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2016 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11