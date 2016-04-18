УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Ливерпуля» по итогам ответной встречи 1/4 финала против дортмундской «Боруссии» (4:3).

Повод – некорректное поведение болельщиков мерсисайдцев, использовавших запрещенные на трибунах файеры во время поединка. Дело будет рассмотрено 19-го мая.

Кроме того, УЕФА инициировал разбирательства и в отношении первой игры, во время которой поклонники красных также были уличены в использовании пиротехники.