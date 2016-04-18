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    УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Ливерпуля»

    УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Ливерпуля» по итогам ответной встречи 1/4 финала против дортмундской «Боруссии» (4:3).

    Повод – некорректное поведение болельщиков мерсисайдцев, использовавших запрещенные на трибунах файеры во время поединка. Дело будет рассмотрено 19-го мая.

    Кроме того, УЕФА инициировал разбирательства и в отношении первой игры, во время которой поклонники красных также были уличены в использовании пиротехники.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2016 13:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 18 апреля 2016, 18:19

      Прикольно, но ведь Английские фаны Ливерпуля стали использовать пиротехнику сразу после игры с Анжи. В той игре на Энфилде русские показали им, что это такое)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 апреля 2016, 14:34

      Ну заплатят штраф из премиальных, поддержка фанов то же чего то стоит.
      Ливер алга!

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