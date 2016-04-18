Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Возможно, в следующем году «Интер» включится в борьбу за скудетто»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини заявил, что не собирается покидать свою должность. Также специалист подчеркнул, что в следующем году «нерадзурри» могут включиться в борьбу за чемпионский титул.

    «Ранее я заявлял, что «Интер» не имеет проблем с финансами. Руководство должно приложить все усилия, чтобы продлить соглашения с лучшими игроками.

    Президент сказал, что я не покину свой пост. Возможно, в следующем году мы сможем включиться в борьбу за скудетто, однако сейчас нам нужно сосредоточиться на пяти оставшихся матчах», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2016 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 11:07

      Ключевое слово "возможно"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11