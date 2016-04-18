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    Джеко вернется в Англию

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко после окончания сезона покинет Серию А. 30-летний боснийский легионер может вернуться в английский или немецкий чемпионат. Кроме этого, известно об интересе к нему со стороны китайских клубов.

    Напомним, что год назад Джеко был отдан «Манчестер Сити» в аренду «Роме» за 4 миллиона евро. Итальянцы досрочно выкупили трансфер футболиста, доплатив еще 11 миллионов.

    В текущем сезоне Джеко провел на поле в составе «Ромы» 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    18.04.2016 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 апреля 2016, 22:15

      А кому он нужен в АПЛ?
      Бортмуту что ли?

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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 18 апреля 2016, 13:07

      Да гнать его из этой Ромы!!Столько моментов сколько он порит не порят даже напы второго дивизиона!!! Пускай вон лучше за деньгами едет в Китай - хоть не будем это разочарование видеть в европе, ну или на худой конец пусть в Кайрат валит - там уже одно разочарование играет, двоим точно скучно не будет)))

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      Рейтинг: +720

      Flydis 18 апреля 2016, 11:48

      Это уже не тот Джеко, что был в Вольфсбурге. В Роме он просто донный игрок.

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