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    Спаллетти опроверг сообщения о драке с Тотти

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти опроверг информацию о драке с легендой римского клуба Франческо Тотти после матча с «Аталантой» (3:3).

    «Меня удивляет то, что я иногда читаю в прессе. Я не уходил с игроками в подтрибунные помещения, я ждал их уже в раздевалке. Я категорически отрицаю, что у меня с игроками была перепалка или еще хуже – драка, как пишут некоторые издания. Я никогда не поднимаю руку на своих игроков», – заявил Спаллетти.

    Стоит отметить, что между Спаллетти и Тотти существует конфликт. После забитого гола Тотти, который спас «Рому» от поражения, Спаллетти заявил, что это не меняет его отношения к возрастному игроку.

    Источник: Football Italia

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    18.04.2016 10:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 20 апреля 2016, 15:43

      он не поднимет руку на игроков. но они его проп...зживают. это конечно не драка)

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      Рейтинг: +663

      88serega88 18 апреля 2016, 15:09

      Ну ну)))) с Широковым не дрался?)))) так что Спалетти п..дит!!

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