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    Симеоне: «Выиграть все оставшиеся матчи будет трудно, но мы постараемся»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поставил цели для своей команды на оставшиеся туры испанской Примеры.

    «Мы рады, что решили свою задачу – гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. На это мало кто обратил внимание, но для нас это большая радость.

    Теперь впереди нас ждет важнейший матч с «Атлетиком», после чего в Примере останется провести четыре тура. Выиграть все оставшиеся матчи будет трудно, но мы постараемся.

    Сейчас турнирное положение требует от нас только одного – побеждать, побеждать и побеждать», – заявил Симеоне.

    Напомним, что в матче 33-го тура испанской Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Гранаду» с крупным счетом – 3:0.

    Источник: Football Espana

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    18.04.2016 08:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18

      nenene 18 апреля 2016, 19:31

      Я ненавижу барселону.Но единственная встреча барселоы в котором я болею за барсу-это матч с атлетикой.

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 апреля 2016, 11:42

      Да что там побеждать осталось, все 11 человек заваливайтесь к себе в штрафную, чтобы вам не забили, а там глядишь 1-2 контрвыпада и гол будет....... С такой гнилой игрой всегда и всех можно побеждать, вот только зрелищности вашей команде это не придаст

      -2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > diadushka 18 апреля 2016, 13:18

      Хочешь зрелищность - иди смотри дворовый футбол.
      А им результат нужен(бабло, титулы, ещё и стадик строят). Вот и тактики, стратегии нужны на несколько лет!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Parham 18 апреля 2016, 14:23

      И какие титулы есть у атлетов?))) А у Барсы с Реалом титулов в разы больше, а зрелищности в сотни раз!
      Взять тот же Ливерпуль, титулов в последнее время немного, результат в любом матче непредсказуем, а зрелищность запредельная!!!!
      Возможность победы только в атаке!
      Поэтому ты не прав, старина! Можно выигрывать и играть зрелищно, одно другому не мешает

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Parham 18 апреля 2016, 14:26

      а насчет тактики и стратегии ты прав, у них своя, гнилая тактика......

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      Рейтинг: +1423

      Parham > diadushka 18 апреля 2016, 18:26

      Вот поверь-у Ливера уже в этот или следующий сезон -будут титулы.
      У Астелика уже есть и могло не мало быть( таже ЛЧ).
      Учись - сразу двоих зайчиков убивать!!!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 апреля 2016, 08:59

      Барселона будет всех крушить

      -2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > artem 81 18 апреля 2016, 10:32

      Мне кажется - наоборот, все Барсу будут крушить!!

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Parham 18 апреля 2016, 14:29

      Наконец то реал или атлетико выиграют чемп)

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