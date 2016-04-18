Симеоне: «Выиграть все оставшиеся матчи будет трудно, но мы постараемся»

Я ненавижу барселону.Но единственная встреча барселоы в котором я болею за барсу-это матч с атлетикой.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поставил цели для своей команды на оставшиеся туры испанской Примеры.
«Мы рады, что решили свою задачу – гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. На это мало кто обратил внимание, но для нас это большая радость.
Теперь впереди нас ждет важнейший матч с «Атлетиком», после чего в Примере останется провести четыре тура. Выиграть все оставшиеся матчи будет трудно, но мы постараемся.
Сейчас турнирное положение требует от нас только одного – побеждать, побеждать и побеждать», – заявил Симеоне.
Напомним, что в матче 33-го тура испанской Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Гранаду» с крупным счетом – 3:0.