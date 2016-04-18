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    Черышев: «Это была большая игра!»

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поздравил команду с победой над «Барселоной». Из-за травмы сам Черышев не смог принять в ней участие.

    «Поздравляю команду. Большая игра! Спасибо, что вспомнили обо мне», – написал Черышев в своем твиттере.

    Стоит отметить, что футболисты «Валенсии» посвятили победу травмированному Черышеву. Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Twitter

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    18.04.2016 06:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2016, 23:52

      Жаль Денис не приложил к этому ногу...((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Den_777 18 апреля 2016, 10:31

      В следующем туре возвращается в строй, Валенсия вообще проигрывать не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 18 апреля 2016, 09:47

      Черышев затащил

      2
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