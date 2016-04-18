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    Энрике: «У «Барселоны» больше нет права на ошибку»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике посетовал на невезение своей команды, которая заслуживала трех очков в матче с «Валенсией».

    «С такой игрой мы должны были брать три очка. Но футбол непредсказуем, здесь можно побеждать практически не имея шансов в атаке. Нужно это принять. Все по-прежнему в наших руках, но кредит доверия исчерпан. У нас больше нет права на ошибку», – заявил после матча Луис Энрике.

    Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Football Espana

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    18.04.2016 06:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      MrAyzeka 18 апреля 2016, 08:38

      явный спад, форварды запароли

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