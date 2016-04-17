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    Хольмен: «Игроки «Динамо» стараются не думать о возможном вылете в ФНЛ»

    Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:1) отметив, что несмотря на то, что это поражение приблизило команду к зоне стыковых игр, бело-голубые стараются не думать о возможном вылете в ФНЛ.

    – В первом тайме мы играли совсем неплохо. Не сумели использовать свои моменты, которых набралось немало. В этом и есть наша главная проблема. Мы обязаны были реализовывать свои шансы.

    «Динамо» после поражения вплотную приблизилось к стыкам. Не опасаетесь ли вылета в ФНЛ?

    – Мы стараемся не думать об этом. Повторюсь, мы сыграли не так плохо. Нам не повезло в завершающей стадии, а «Крылья» грамотно использовали один из очень немногих своих моментов. Стараемся не думать о негативе – все еще в наших руках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 апреля 2016, 01:58

      Похоже, они, вообще, ни о чём не думают. Надеются, что принесёт. Или они таким образом усыпляют бдительновсть ЦСКА перед следующим туром?

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