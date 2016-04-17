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    Миллер: «Спасибо Аленичеву, что в первом тайме матча с «Зенитом» мы заглянули в спартаковское прошлое»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выразил удовлетворение вчерашней победой «Зенита» над «Спартаком» (5:2) в поединке 24-го тура РФПЛ, поблагодарив наставника красно-белых Дмитрия Аленичева за зрелищную игру в первом тайме, а также отметив гол нападающего Артема Дзюбы в ворота своей бывшей команды, заявив, что забитый им мяч становится традиционным для игрока.

    – Футбольный праздник в Петербурге в субботу вечером удался на славу. Все было, как и ожидали, волнительно и остро. Но никто не предполагал, что мы увидим волевой разгром. «Зенит» вообще только в третий раз в истории забил «Спартаку» пять мячей. Радует то, что произошло это уже второй раз за последние четыре года. Хорошее начинание самого популярного клуба в стране.

    – Почему, на ваш взгляд, мы увидели два таких разных тайма?

    – В первом тайме, и надо сказать за это спасибо Аленичеву, мы ненадолго заглянули в спартаковское прошлое, а во втором нам предстало зенитовское настоящее. Не знаю, что Виллаш-Боаш сказал команде в перерыве, может быть, «вот бежит олень...», но вторые 45 минут были сродни хладнокровному безжалостному львиному пиршеству.

    – На ваш взгляд, какой момент матча стал ключевым?

    – Однозначно – сверхбыстрый гол Халка «из раздевалки» на 40-й секунде второго тайма. Стало понятно, что «Спартак» не устоит, а победный гол по всем канонам жанра забьет Дзюба. И Артем это сделал. И не просто забил, а распечатал в воротах «Спартака» свою вторую сотню. Символично. Вообще, уже похоже на традицию, что Артем «Спартаку» забивает обязательно.

    – Как теперь вы оцениваете шансы «Зенита» на победу в чемпионате?

    – В последних турах радует волевой победный настрой на игру. Если так продолжим, то и в этом году «Зенит» – чемпион!

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.04.2016 20:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 апреля 2016, 10:50

      Ну насчет чемпионства поторопился

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 апреля 2016, 02:03

      Миллер, конечно, пижон. Но после таких игр он имеет на это своё болельщицкое право )))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2016, 21:46

      Апломба слишком много.

      2
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 17 апреля 2016, 21:17

      Ну на счет прошлого еще посмотрим, а вот про самый популярный клуб в стране это он поторопился. Да и на счет традиции тоже рановато.

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