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    КДК рассмотрит инцидент с Кононовым

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на собрании организации будет рассмотрен инцидент с главным тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Напомним, после матча 24-го тура РФПЛ между «Тереком» и «быками» в российского специалиста с трибун были брошены посторонние предметы.

    «Данный инцидент отображен в рапорте делегата матча и будет рассмотрен на заседании КДК в среду. Мы пригласили представителей «Терека» и затребовали письмо-объяснение главного тренера «Краснодара» Кононова. Мы его на само заседание не приглашали, так как у него в этот день матч Кубка России с московским ЦСКА», – сказал Григорьянц.

    Источник: Р-Спорт

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    17.04.2016 18:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      RJM555 19 апреля 2016, 14:47

      кононов как девочка на него капелька дождя упала и он убежал. стоял блин шмыгал носом говорить нечего было за позорную игру и кривой гол нашел причину смыться а эти армяне и журналюги готовы разорвать клуб

      0
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      Рейтинг: +3932

      Kollljan 17 апреля 2016, 19:15

      Снятие очков с Терека гарантировано!

      -1
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