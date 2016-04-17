Симуляция Варди привела к удалению в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заработал удаление в матче 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Отметим, что английский форвард увидел перед собой красную карточку за два «горчичника», причем второй он получил за симуляцию. Кроме того, в данной встрече игрок отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Варди провел за «Лестер» в АПЛ 34 матча, в которых забил 22 гола.