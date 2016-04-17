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    Симуляция Варди привела к удалению в матче с «Вест Хэмом»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди заработал удаление в матче 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Отметим, что английский форвард увидел перед собой красную карточку за два «горчичника», причем второй он получил за симуляцию. Кроме того, в данной встрече игрок отметился забитым мячом.

    В нынешнем сезоне Варди провел за «Лестер» в АПЛ 34 матча, в которых забил 22 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 17:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 18 апреля 2016, 00:35

      судья козел конкретный. при первом просмотре мне тоже показалось что варди симулировал уж очень красиво летел... но если смотреть повторы от ворот то все становится на свои места - чистый пендаль и никакой симуляции. уже молчу про все остальные косяки этого "арбитра"

      0
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      Рейтинг: +14

      psyoneek21074 17 апреля 2016, 20:00

      ну не было же симуляции

      2
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      Рейтинг: +128

      shmag 17 апреля 2016, 18:01

      тот кто написал заголовок теме такой же мудак как и судья

      4
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      Рейтинг: +24

      Вратарььь 17 апреля 2016, 17:46

      Не было пеналя, не было симуляции, судья - мудень!!!

      5
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      Рейтинг: +31

      lostprey 17 апреля 2016, 17:38

      Это называется грамотно закрыть мяч. Чистейшие 11 метров.

      7
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      Рейтинг: +128

      shmag > lostprey 17 апреля 2016, 18:03

      не,там было плечо в плечо(по крайней мере была обычная борьба).нет пеналя,но и симуляции нет.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 апреля 2016, 17:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Коментатор за Лестер топит, но судья все видел и трактовал правильно!

      -12
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      Рейтинг: +17

      Respectjkeee 17 апреля 2016, 17:23

      Бред - не бред, но Варди ногу под Огбонну специально подставил, хитрец)
      Судья прав.

      -1
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