Симуляция Варди привела к удалению в матче с «Вест Хэмом»

судья козел конкретный. при первом просмотре мне тоже показалось что варди симулировал уж очень красиво летел... но если смотреть повторы от ворот то все становится на свои места - чистый пендаль и никакой симуляции. уже молчу про все остальные косяки этого "арбитра"
Нападающий «Лестера» Джейми Варди заработал удаление в матче 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Отметим, что английский форвард увидел перед собой красную карточку за два «горчичника», причем второй он получил за симуляцию. Кроме того, в данной встрече игрок отметился забитым мячом.
В нынешнем сезоне Варди провел за «Лестер» в АПЛ 34 матча, в которых забил 22 гола.