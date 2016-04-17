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    Дзюба: «Спартак» заставил себя уважать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2), а также рассказал о своем отношении к бывшей команде.

    «Спартак» заставил себя уважать. Сейчас все будут говорить, мол, 5:2, мы их разгромили, но в первом тайме с ними было очень тяжело, они были очень злыми, по-футбольному заряженными. Я очень уважительно отношусь к самому «Спартаку», к ребятам. У меня с ними никаких конфликтов не было. Они всегда ко мне по-доброму, и я их тоже очень уважаю и всех люблю», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.04.2016 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      Federalll 19 апреля 2016, 00:55

      Пришлось бедняге обратную включить, а то могли бы ему темную в самолете до Москвы сделать

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 17 апреля 2016, 21:48

      Дзюба лицемер и пиздабол, ныл всегда, а потом получилось с мясом, теперь герой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      229728905 17 апреля 2016, 18:39

      Трепло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 17 апреля 2016, 18:23

      Такое тупое лицемерие, видно за что-то стыдно стало. Перед матчем много истерил и жаловался....

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