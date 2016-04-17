Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Актер Маклаков: «Был бы вместо Аленичева у руля «Спартака» Моуринью, ничего не изменилось бы»

    Актер театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал о том, как он отнесся к крупному поражению красно-белых от «Зенита» (2:5) в матче 24 тура российской Премьер-лиги.

    – Ожидали от красно-белых столь резвого начала матча?

    – Конечно. Мотивировка на «Зенит» мощнейшая, к тому же близок конец сезона, и необходимо занимать место как можно выше.

    – Что же произошло после перерыва со «Спартаком"?

    – Сыграл свою роль гол Халка. А также мастерство. Ну и психология, от нее никуда не деться. Тренерский штаб бессилен что-либо сделать с этим. Может, надо пригласить экстрасенса, который вселит уверенность в футболистов. Все же видели в первом тайме, как может играть «Спартак». К наставникам у меня нет претензий, в первой половине были схемы, атакующий футбол, который все ждали. Игра отвечала тому «Спартаку», по которому все соскучились. Что, Аленичев в перерыве просил удержать счет? Этого с «Зенитом» сделать было невозможно.

    – Так почему же не удалось продолжить играть в свой футбол?

    – В команде преобладает средний уровень, и в каждом матче мы получаем результаты именно такого уровня. Футболисты «Спартака» как братья-близнецы, за исключением Промеса. Но и голландец вчера не был похож на себя. Давление среднего класса сказывается на лидерах. Было много брака в передачах, но тренеры не могут научить этому состоявшихся профессионалов. Все укоряют Аленичева за его слова об укомплектованности состава – а что он должен был сказать? Дмитрий Анатольевич сделал с ним все, что мог. Был бы у руля «Спартака» Моуринью, ничего не изменилось бы. Такие игроки, такое наследство досталось. Уверен, сейчас Федун будет серьезно заниматься селекцией, потому что дело не в тренерах, а в игроках. И необходимо сохранить в команде Аленичева.

    – Места с пятого по седьмое – потолок для москвичей?

    – Не хочется так думать, но даже при всех удачных раскладах будем надеяться, что вдруг удастся занять пятое место. Скорее бы сезон закончился, все уже устали от него. Родионов начал чистку зимой, но остановился на полпути. А надо было бы довести дело до конца.

    – Разгром справедлив?

    – «Спартак» мог забить еще дважды. Вот прибавить эти голы к итоговому счету и получился бы справедливый результат. «Спартаку» сейчас тяжело, но болельщики не отвернутся от команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 апреля 2016, 16:58

      если бы Спартак тренировал Маклаков они бы точно стали чемпионами в ФНЛе

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 17 апреля 2016, 15:33

      Шматко-звезда сайта.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11