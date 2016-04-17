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    Веденеев: «Зенит» играл с такими оплошностями, что первый тайм «Спартак» мог выигрывать со счетом 4:1»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру в обороне обеих команд в матче 24 тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (5:2).

    «Во вчерашнем матче обе команды очень плохо играли в обороне и очень хорошо в атаке. «Зенит» с выходом Гарая и Гарсии оборону укрепил и навел там порядок. У «Спартака» этого порядка не было от начала и до конца матча.

    По качеству игры эту встречу вряд ли можно назвать матчем европейского уровня. «Зенит» играл с такими оплошностями, что в первом тайме «Спартак» мог выигрывать со счетом 4:1. Странно, когда игроки такого уровня допускают такие ошибки.

    Не могу сказать, что «Зенит» показал чемпионскую игру. Чемпионы с такими ошибками не играют, оборона далека от идеальной. Не все сейчас зависит от команды Андре Виллаш-Боаша, посмотрим, как проведут оставшиеся матчи соперники. «Зенит» может победить в оставшихся встречах, но это же может сделать и ЦСКА», – сказал Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 апреля 2016, 18:08

      И Ростов

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