Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панов: «Зенит» победил «Спартак» за счет стабильности своей игры»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о своих впечатлениях от игры между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком» (5:2) в матче 24 тура российской Премьер-лиги.

    – Игра понравилась, получилась результативной и эмоциональной. Было сыграно два разных тайма. В первом тайме доминировал «Спартак». Во втором, конечно, «Зенит». Как он прибавил во втором тайме – это было мощно и здорово. Я думаю, что питерцы заслуженно победили.

    – Что случилось во втором тайме, который закончился разгромом «Спартака"?

    – Тут два фактора. Во первых, гол Халка. Они сразу забили после перерыва. Ну и третий гол Дзюбы, который решил игру.

    – «Спартак» после перерыва выглядел бледной тенью самого себя образца первого тайма. Его не хватило на вторые 45 минут или «Зенит» так сильно прибавил?

    – Ну «Зенит», конечно, был хорош, прибавив в скорости. Хотя игра, в целом, была скоростная, интересная и жесткая, мне понравилось. Обе команды стремились играть в атаку, и обеим командам это удалось, только в разных таймах. Поэтому, скажем так, победа «Зенита» в том, что они стабильны. Стабильный состав, стабильно играют, поэтому в этом компоненте, конечно, были хороши.

    – Итоговые 5-2 насколько отражают реальность того, что происходило на поле Петровского? Не слишком ли крупный счет?

    – Много голов, все довольны, я думаю, кроме красно-белых.

    – Не считаете ли после этого матча «Зенит» главным претендентом на золото?

    – Ну, конечно, у Зенита хорошие шансы, все в их руках!

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 17 апреля 2016, 13:33

      эксперт блин...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11