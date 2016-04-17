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    Дзюба верит, что Аленичев приведет «Спартак» к чемпионству

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» выразил мнение, что главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев сможет привести московский клуб к чемпионству в РФПЛ.

    – С Аленичевым общались после матча?

    – Перекинулись парой фраз. Очень уважаю Дмитрия Анатольевича и считаю, что он может привести «Спартак» со своим штабом к чемпионству когда-нибудь, но ему нужно время. Кому-то дают пять-шесть лет, а человек еще и года не отработал.

    – Жалости нет к «Спартаку»?

    – Жалость – плохое чувство. Тем более к сильному сопернику, а «Спартак» сильный соперник. Хорошая команда с хорошими футболистами, традициями, одной из самых многочисленных. Поэтому испытываю только уважение, а не жалость, — отметил Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 07:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 17 апреля 2016, 14:29

      дзюба карасава ))) хорошо сказал

      -2
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      Рейтинг: +295

      ильиных 17 апреля 2016, 13:20

      Я тоже верю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 17 апреля 2016, 11:04

      ахахах. на поле опустил и тут трольнул) сильная команда ахаха. гроза кипрских клубов любителей)

      -2
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      Рейтинг: +140

      Reets 17 апреля 2016, 10:42

      Интересно, сколько лет еще пройдет, прежде чем в Спартаке поймут что дело не в тренере и игроках. Комедия. Сочувствую только болельщикам... Как там дела с выкупом клуба у Федуна?

      6
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Reets 18 апреля 2016, 11:13

      Причём тут Федун,уже четвёртый год мясо на него пишет что то,хотя футболисты подбираются в Спартак тоже на хорошем уровне,при хорошем тренере....Не понимаю,что будет?если он уйдёт

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 17 апреля 2016, 10:14

      Дзюба-правильно сказал..он нормальный пацан..

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 апреля 2016, 09:08

      Пошутил..............

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 апреля 2016, 09:02

      Значит Зенька - готов отказать от чемпионства в одном сезоне???

      0
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 17 апреля 2016, 08:13

      Так и не понял от души сказал или слукавил?

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