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    Дзюба: «Роналду и Месси не забили бы у нас больше 20 голов»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» (5:2) в матче 24-го тура РФПЛ поделился своим мнением о конкуренции в сборной России.

    «Я всегда за конкуренцию в сборной. Почему кто-то решил, что я не люблю конкуренцию? Смолов в порядке, но многие не замечают Мамаева, который дает потрясающие передачи. Пашу убрали – меньше передач. Это лишний раз подтверждает, что много хороших русских игроков.

    Сначала унижаем игроков, а начинает забивать – король. У нас нет золотой середины. Сейчас три-четыре игры не забьет – снова. Призываю всех любить друг друга: мы – вас, вы – нас. В наши дни не так просто забивать. Криштиану Роналду и Месси не забили бы у нас больше 20. В Пермь приедут в минус 30 и обалдеют. А там еще Белоруков», – сказал Дзюба.

    Также бывший игрок «Спартака» рассказал о своей беседе с Дмитрием Аленичевым.

    «Перекинулись парой фраз. Я очень его уважаю. Он может привести «Спартак» к чемпионству. Думаю, ему нужно время. «Спартак» – сильный клуб, с хорошими футболистами и традициями, хорошей армией болельщиков, возможно, самой многочисленной. Жалость – не то чувство. Уважение – перед игрой. «Спартак» заставил себя уважать в первом тайме. Сейчас будут говорить, что 5:2, разгромили, но на поле было очень тяжело. Они были злые, заряженные. Уважительно всегда отношусь к «Спартаку», к ребятам. Они ко мне – по-доброму, и я тоже их люблю».

    Кроме того, Дзюба сказал, что хотел бы, чтобы Андре Виллаш-Боаш остался в «Зените».

    «Очень хотел бы, я уже это говорил. Я его очень уважаю. Когда попадается такой коуч, это дорогого стоит. Для любого игрока и команды важно найти своего тренера. Мне очень обидно, что он уходит. Чуть надеюсь, что он передумает. Он чувствует ребят. Смотрит, у кого какой стержень, кто на что способен. Мне он с первого дня доверял, поддерживал. Вы же знаете, это в любой профессии важно».

    Источник: Sports.ru

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    17.04.2016 00:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +243

      veksill 17 апреля 2016, 13:22

      Господи Дзюба ты хоть сам то понимаешь что говоришь? Ты бы в Испании без Халка вообще бы и мяча даже не понюхал. Не говоря уже про забить. Бревно балаболка. В отличии от тебя мисси и рон одни могут защиту пройти, а уж тем более наши дворовые защиты. Уже тошнит от твоих высказываний .

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > veksill 17 апреля 2016, 14:37

      Если ты не умеешь размышлять в ходе логики,зачем ты читаешь эти статьи?ты просто не понимаешь суть,ты думаешь он пиарится и несет бред,а в его словах правда есть,послушай Пашу Техника,тебе тоже покажется это бредом,но сквозь его бреда всегда есть смысл,надо просто научится видеть суть.

      -2
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > russkiisergei 17 апреля 2016, 23:11

      Игуаин,Левандовски тоже забивают много при партнёрах сильных,чтобы они могли в Бенфики или Шальке?

      0
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > russkiisergei 18 апреля 2016, 11:05

      Что для тебя чушь то?я вроде уже объяснил тебе,что каждый человек несёт 50% чушь и 50% суть...Он спортсмен,а не писатель,чтобы лаконично и чётко выражать мысли.

      -1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 17 апреля 2016, 10:23

      Да это всем понятно! Голы же команда делает, а не один супернападающий. А команд для Меси и Рональду у нас в стране нет. Так они и мыкались бы у нас в поисках мяча по суглинистому полю.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 апреля 2016, 09:39

      Дзюба полный идиот,как всегда! Он действительно думает,что он лучше Месси и Рона! Придурок! Только и может бла-бла-бла! Да они вам за игру 20 наколотят!

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 17 апреля 2016, 09:30

      Что за дебил.... Какой же ты дебил джюба... Ты просто дебилище...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 апреля 2016, 06:35

      Балаболка ты, Артёмка...

      3
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 17 апреля 2016, 02:21

      Эксперт растёт

      2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 17 апреля 2016, 02:21

      Дзюба слишком много за последнее время говорит, да и полную чушь.
      А сегодня наверное спартаковцы после матча по голове настучали.

      2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 01:59

      Дурачок и только,Месси десять голевых отдаст в Перми и сделает результат,а стаким судейством Криштияну надо 25раз упасть вот и твои двадцать мячей

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 апреля 2016, 01:49

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      0
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 17 апреля 2016, 01:31

      Ну, Артем махнул. Если он не может забить 20, это не значит, что Месси и Роналду не смогут

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > RotBerg 17 апреля 2016, 07:06

      Глупец,конечно забьют)

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