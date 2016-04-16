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    Кадыров дал поручение наказать человека, бросившего монету в Кононова

    Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, случившийся после матча 24-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1). Напомним, в главного тренера гостей Олега Кононова бросали монеты с трибун, из-за чего наставник был вынужден прервать интервью.

    «Слышал об этом инциденте, и если это действительно так, то такие вещи не допустимы. Пока это не установленный факт. У нас со всеми командами хорошие отношения. Ни у одной из команд за все эти годы не было к нам претензий в плане приема, организации матчей.

    Если инцидент с брошенной монетой имел место быть – этот человек будет наказан. Ему запретят посещать спортивные мероприятия. Соответствующее поручение мною дано», – сказал Кадыров.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    16.04.2016 23:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      allmorenah 17 апреля 2016, 12:16

      да ладно, Краснодар не изверги же, Кононов сказал, что все нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 17 апреля 2016, 08:08

      на кол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 02:01

      Человек себе ордер на смерть выписал

      0
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